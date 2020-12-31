Папа Римский Франциск пропустил новогоднюю службу из-за недомогания

31 декабря 2020, 22:03
Фото: ТАСС/Zuma/Vatican Media
Папа Римский Франциск не смог возглавить вечернюю службу 31 декабря в соборе Святого Петра из-за обострения болей в спине и ногах. Об этом сообщает ТАСС.
В службе печати Святого престола сообщили, что 84-летний понтифик страдает от воспаления седалищного нерва. Слухи о простуде Папы официально не подтверждаются. Из-за проблем с самочувствием он пропустит и праздничную службу 1 января, ограничившись традиционной проповедью, которая будет передана по видеосвязи из-за ограничений в связи с пандемией.
Уточняется, что вместо Франциска новогоднюю службу в четверг возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре. В папской проповеди, которую он прочитал вместо Папы, была выражена благодарность всем медицинским работникам и добровольцам, борющимся с COVID-19. Вечернюю службу посетили мэр Рима Вирджиния Раджи и представители итальянского правительства.
Ранее Франциск объявил об отпущении грехов покаявшимся в течение года. Об этом говорится в декрете, обнародованном службой печати Святого престола. В документе также отмечается, что для покаяния необходимо выполнить три условия – исповедь, причащение и молитву.
Понтифик отдельно призвал всех соблюдать санитарные правила, уточнив, что именно в целях безопасности была отменена его традиционная поездка на площадь Испании для возложения венка к статуе Богоматери.
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