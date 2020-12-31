В Белоруссии военные Деды Морозы развезли подарки на самолетах и танках

Фото: снимок с видео: YouTube/ВоенТВ Беларуси

Белорусские военные в преддверии Нового года заступили на боевое дежурство в нарядах Дедов Морозов, кадры с построением военных опубликовало министерство обороны Белоруссии.

На ролике видно, как военные получают приказ поздравить с Новым годом граждан страны и вручить им подарки, после чего военнослужащие садятся в военно-транспортный самолет, вертолет, танк, БТР и направляются исполнять поставленную задачу.

Ранее столичные спасатели в костюмах Дедов Морозов устроили красочное поздравление для маленьких пациентов Морозовской детской клинической больницы. Они высадились с крыши корпусов больницы, как десант. Кроме того, участницы Всероссийского студенческого корпуса спасателей, нарядившиеся в Снегурочек, также взмыли к окнам детских палат на пожарных подъемниках и удивили юных пациентов внезапным появлением.