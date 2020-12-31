Израильскую модель назвали самой красивой женщиной в мире

Израильскую модель Яэль Шелбию признали женщиной с самым красивым лицом в мире. 19-летняя модель впервые возглавила рейтинг по версии TC Candler & Independent Critics.

Полный список опубликован на YouTube-канале TC Candler.

Девушка опередила по количеству набранных голосов тайскую исполнительницу Лису Манобан, австралийскую модель Мейку Вуллард и тайваньскую певицу Чжоу Цзыюй.

Шелбия и раньше попадала в список 100 самых красивых женщин – в 2017 году она заняла 14-е место, в 2018-м – третье, а в 2019-м – второе.

Модель опубликовала новость о победе в своем Instagram-аккаунте и получила множество восторженных комментариев.

Ранее ученые Самарского университета имени Королева провели исследование на предмет восприятия женской красоты среди жителей мегаполиса. В ходе исследования выяснилось, что большинство мужчин обращают внимание на поведение женщины, в то время как сами представительницы женского пола делают акцент на лице собеседницы. Также женщины чаще мужчин смотрят на грамотную и приятную речь. Кроме того, многие опрошенные подчеркнули, что женщинам необходимо следить не только за внешностью, но и за развитием умственных способностей.