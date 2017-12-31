В Совете Федерации прокомментировали слова Трампа об успехах в Сирии

31 декабря, 17:14
Фото: ТАСС/Jaap Arriens
Зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал заявление президента США Дональда Трампа о том, что освобождение Ирака и Сирии от террористов стало заслугой проамериканской коалиции, не соответствующим действительности.
"Как говорят у нас в России, опять двадцать пять. Видимо, Дональд Трамп очень хочет войти в историю как победитель ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. Простим хозяину Белого дома эту его маленькую слабость, и ответим по-новогоднему, перефразируя старый советский анекдот. Дональд Трамп действительно войдет в историю как президент США времен великих побед России в Сирии", – написал сенатор на своей странице в Facebook.
Слова главы Белого дома прокомментировал и сенатор Алексей Пушков. "Это "пост-правда" – псевдореальность", – написал он в своем Twitter.
Ранее Дональд Трамп в своем последнем в 2017 году обращении к гражданам заявил, коалиция во главе с США отвоевала у боевиков почти 100 процентов территории Ирака и Сирии. Вашингтон неоднократно пытался выступить единоличным освободителем арабского государства, в России заслуги США не отрицают, но подчеркивают и роль отечественных военнослужащих в общей победе.
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