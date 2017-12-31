СМИ сообщили о четырех сценариях начала войны с КНДР‍

31 декабря, 12:14
Фото: ТАСС/Zuma/Kepy
Японское правительство изучает перспективы полномасштабной войны на Корейском полуострове, сообщает агентство Kyodo. Данный вопрос рассматривается при участии премьер-министра страны Синдзо Абэ в рамках Совета национальной безопасности.
Как пишет издание, на сегодняшний день Япония видит несколько сценариев начала военных действий. Это столкновение между вооруженными силами КНДР и Южной Кореи, упреждающий удар США по Северной Корее, вторжение южнокорейских сил в КНДР и четвертый – ракетный удар Пхеньяна по Японии.
Руководство страны хочет обсудить действия, которые Силы самообороны примут в случае обострения ситуации на Корейском полуострове. Отмечается, что в случае начала войны на полуострове Япония получит право задействовать механизм коллективной безопасности и получить военную поддержку от США.
Северная Корея провела многократные ракетные пуски, а также ядерное испытание в начале сентября. Действия КНДР вызвали серьезную критику со стороны международного сообщества, которое стремится надавить на Пхеньян путем санкций.
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