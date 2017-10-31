КНДР проигнорирует требование НАТО о разоружении – эксперт

Фото: ТАСС/Zuma/Kcna

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, призвавшего Северную Корею отказаться от дальнейшей разработки и испытания баллистических ракет, прокомментировал военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Как отметил Коновалов в беседе с RT, нет сомнений в том, что КНДР продолжит испытания вооружений, как ракетных, так и ядерных. По его словам, Пхеньян может рассмотреть возможность разоружения только после того, как "американцы и их союзники перестанут проводить учения вблизи северокорейских границ".

Таким образом, подчеркнул Коновалов, для начала США также должны пойти навстречу Северной Корее, прекратив военные учения в приграничной зоне.

Эксперт напомнил, что США стремятся представить себя на международной арене как "ответственное государство, которое готово сделать все, чтобы на планете Земля был мир". "Если вы позиционируете себя более мудрыми – отступитесь, прекратите учения. Мне кажется, вещь достаточно очевидная: американцы должны сделать первый шаг", – подытожил Коновалов.

30 октября на пресс-конференции в Токио США, Южная Корея и Япония совместно обратились к КНДР с требованием воздержаться от создания оружия массового поражения.

При этом ранее генсек Североатлантического альянса признал, что ракеты КНДР способны поразить территорию стран Европы и НАТО. В то же время Столтенберг подчеркнул, что альянс имеет все возможности для нанесения контрудара в случае провокации со стороны КНДР.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что США не станут наносить удар по КНДР, так как Пхеньян обладает ядерным оружием.

Лавров уточнил, что США вторглись в Ирак, так как считали, что там нет оружия массового поражения. По его словам, американцы точно знают, что у Северной Кореи есть ядерные бомбы, и потому не станут наносить по ней удар.

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