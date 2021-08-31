В Словакии сообщили о прекращении использования вакцины "Спутник V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минздрав Словакии объявил о прекращении применения в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться "Спутником V", смогут получить вторую дозу российской вакцины", – заявили в ведомстве.

Ранее Словакия опубликовала договор о покупке российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Сообщалось, что первая партия препарата поступила в страну 1 марта.

В начале апреля в Словакии заявили, что препарат, закупленный у России, отличается от вакцины, получившей положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отметили, что в Словакии ведут намеренную кампанию по дискредитации "Спутника V", и потребовали вернуть партию.

Позднее Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы "Спутника V". Речь шла о 160 тысячах дозах препарата.