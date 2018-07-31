Сирия обвинила Турцию в оккупации севера страны

31 июля, 19:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава делегации правительства САР на десятом раунде переговоров по Сирии в астанинском формате в Сочи Башар аль-Джаафари заявил, что Турция как гарант обязалась соблюдать суверенитет Сирии, но в десятый раз нарушает свои обязательства, оккупировав север страны. Об этом передает РИА Новости.
"Россия и Иран уважают свои обязательства по сохранению суверенитета Сирии. Что касается Турции, то она уже десятый раз не соблюдает свои обязательства по зоне деэскалации в Идлибе и уважению независимости нашей страны", – сказал дипломат.
По словам аль Джаафари, Турция – это единственная страна астанинского формата, которая нарушает свои обязательства.
Помимо этого, он подчеркнул, что турецкие власти проявляют лицемерие, заявляя о приверженности обязательствам на переговорах в астанинском формате и затем нарушая их.
Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев рассказал, что четырехсторонние консультации стран-гарантов астанинского процесса с ООН состоятся 31 июля в Сочи. Во встрече принимают участие представители правительства и вооруженной оппозиции Сирии, а также наблюдатели от Иордании и Организации Объединенных Наций.
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