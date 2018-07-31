В китайской провинции начали уничтожать гробы и запрещать похороны

31 июля, 14:02
Фото: ТАСС
Власти китайской провинции Цзянси начали конфисковать у жителей готовые гробы и запрещать традиционные ритуалы погребения в рамках политики "только кремация". Эти меры, по замыслу инициаторов, помогут сохранить земельные ресурсы, сообщает газета South China Morning Post.
По данным издания, в провинции хотят полностью запретить традиционные похороны, сделав законной только кремацию. Власти многих городов Цзянси решили повсеместно внедрить принцип "только кремация" уже к сентябрю.
Судя по снимкам и видеозаписям в китайских соцсетях, в прошлые выходные чиновники насильно забрали гробы из домов деревенских жителей в городских округах Ганьчжоу, Цзянь и Ичунь. Гробы сложили в огромную гору, которую затем уничтожили экскаватором. По словам очевидцев, некоторые пожилые китайцы ложились в гробы, пытаясь помешать представителям властей.
После того, как власти провинции Цзянси поддержали политику "ноль похорон", производство гробов запрещено, а уже приобретенные конфискуют, отмечает издание. Сами жители рассказали, что чиновники запретили не только гробы, но и некоторые другие традиционные ритуалы, включая надгробные камни и бумажные деньги.
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