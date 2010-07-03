Меган Маркл затеяла перестройку исторического особняка

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Меган Маркл решила не ограничиваться ремонтом детской для новорожденного принца, затеяв тотальную перестройку особняка в Виндзоре. Об этом сообщают "Дни.ру".

По данным издания, герцог и герцогиня Сассекские подали заявку, чтобы получить разрешение на реконструкцию особняка Фрогмор, который является памятником архитектуры. Уточняется, что принц Гарри и Меган Маркл хотят поменять двери, окна, а также обновить стены здания. Кроме того, по замыслу герцогини, в сад при особняке проведут освещение, а его облик изменят мастера ландшафтного дизайна.

При этом, пишут СМИ, если супруги получат разрешение на перестройку, раскошелиться на ремонт придется британским налогоплательщикам. Только новый ландшафтный дизайн герцог и герцогиня Сассекские оплатят сами.