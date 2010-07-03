Гигантская оптическая иллюзия появилась в центре Парижа

Гигантская оптическая иллюзия появилась в центре Парижа: пирамида Лувра будто рождается из недр земли. Такая картина открывается с крыши музея, где установлена видеокамера, сообщает телеканал Москва 24.

С камеры изображение транслируется на большие экраны у фасада Лувра. Работу к 30-летию пирамиды создал уличный художник Джей Ар (JR). Мастеру помогали 400 волонтеров: за четыре дня им пришлось уложить вокруг пирамиды две тысячи десятиметровых полосок с изображением.