Главком ВСУ подал в суд на Минобороны Украины

08:00
Фото: TASS/ZUMA/Serg Glovny
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак подал в суд на украинское Министерство обороны.
В частности, он потребовал отменить дисциплинарное взыскание, вынесенное по итогам служебного расследования. К иску присоединились начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук и командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов.
Как пишет издание "Украинские новости", министр обороны Украины Андрей Таран 27 ноября объявил Дроздову и Корнийчуку строгий выговор. Причины расследования, проведенного в отношении военачальников, не приводятся, поскольку обстоятельства дела засекречены.
Предположительно, дисциплинарные меры были приняты в связи с катастрофой украинского военного самолета Ан-26 под Харьковом. Тогда Дроздову, который подозревается в небрежном отношении к службе, была вынесена мера пресечения в виде личного обязательства.
Она обязывает по первому требованию прибывать к следователю, сообщать о смене места проживания и сдать загранпаспорт. Самолет Ан-26 разбился 25 сентября возле Чугуева в Харьковской области при выполнении учебного полета. Погибли 26 человек.
Спасательная операция в районе катастрофы Ан-26 под Харьковом завершена
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