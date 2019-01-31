В США жертвами морозов стали восемь человек

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В США мороз унес жизни восьмерых человек. Восьмым погибшим стал студент, тело которого обнаружили в кампусе Университета штата Айова. В ночь гибели восемнадцатилетнего Джеральда Белза температура воздуха в Айова-Сити была минус 46 градусов, сообщает "Комсомольская правда".

Житель Милуоки насмерть замерз в своем гараже. В пригороде Детройта скончались два местных жителя из-за того, что легко одевались. Так одного из них нашли замерзшим без головного убора, перчаток и в легкой верхней одежде.

Жертвой непогоды стал мужчина из Чикаго, который попал под отвальный снегоочиститель. В Индиане супруги попали в ДТП из-за плохих погодных условий. 82-летний житель Иллинойса умер, пытаясь попасть в свой дом. Его обнаружили спустя несколько часов.

По данным американских метеорологов, температура воздуха в Миннеаполисе составляет минус 33,3 градуса, с учетом ветра – 47,2 градуса ниже нуля. В Чикаго – минус 30,6 (-45,6 градуса с учетом ветра), в Милуоки – 28,9 ниже нуля (с учетом ветра – минус 43,9).

Ранее сообщалось, что в США из-за сильных морозов частично обледенел Ниагарский водопад. Причиной тому стал зимний шторм, который обрушился на северо-восток страны. Стихия принесла с собой такие холода, что покрылся льдом Ниагарский водопад.