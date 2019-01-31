В США жертвами морозов стали восемь человек

В США мороз унес жизни восьмерых человек. Восьмым погибшим стал студент, тело которого обнаружили в кампусе Университета штата Айова. В ночь гибели восемнадцатилетнего Джеральда Белза температура воздуха в Айова-Сити была минус 46 градусов, сообщает "Комсомольская правда".
Житель Милуоки насмерть замерз в своем гараже. В пригороде Детройта скончались два местных жителя из-за того, что легко одевались. Так одного из них нашли замерзшим без головного убора, перчаток и в легкой верхней одежде.
Жертвой непогоды стал мужчина из Чикаго, который попал под отвальный снегоочиститель. В Индиане супруги попали в ДТП из-за плохих погодных условий. 82-летний житель Иллинойса умер, пытаясь попасть в свой дом. Его обнаружили спустя несколько часов.
По данным американских метеорологов, температура воздуха в Миннеаполисе составляет минус 33,3 градуса, с учетом ветра – 47,2 градуса ниже нуля. В Чикаго – минус 30,6 (-45,6 градуса с учетом ветра), в Милуоки – 28,9 ниже нуля (с учетом ветра – минус 43,9).
Ранее сообщалось, что в США из-за сильных морозов частично обледенел Ниагарский водопад. Причиной тому стал зимний шторм, который обрушился на северо-восток страны. Стихия принесла с собой такие холода, что покрылся льдом Ниагарский водопад.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.