В Германии появились "прививочные туристы"

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В Германии власти земли Баден-Вюртемберг пожаловались на так называемых прививочных туристов из соседнего Рейнланд-Пфальца, которые регистрируются на вакцинацию против коронавирусной инфекции из-за того, что прививочная кампания в их регионе начинается только 4 января 2021 года. Об этом сообщает агентство DPA.

Министр по социальным делам и интеграции Баден-Вюртемберга Манфред Луха направил письмо на имя своей коллеги из соседнего региона Сабине Бэцинг-Лихтентелер, в котором выразил опасения, что может произойти "несбалансированное распределение" препарата, сообщает агентство.

Также он обратился к жителям Рейнланд-Пфальца с просьбой дождаться начала прививочной кампании в их регионе.

Отмечается, что прививочные пункты Баден-Вюртемберга не отказывали в вакцинации жителям соседнего региона.

В Германии, как и во многих других странах ЕС, 27 декабря официально началась вакцинация против COVID-19.

21 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило использование вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech в странах Евросоюза.

В ходе финальной стадии испытаний оценка эффективности вакцины BioNTech и Pfizer была повышена до 95 процентов. Компании также заявили, что рассчитывают произвести во всем мире до 1,3 миллиарда доз в 2021 году.