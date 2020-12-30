В Германии появились "прививочные туристы"

16:59
Фото: ТАСС/EPA/Sean Gallup / POOL
В Германии власти земли Баден-Вюртемберг пожаловались на так называемых прививочных туристов из соседнего Рейнланд-Пфальца, которые регистрируются на вакцинацию против коронавирусной инфекции из-за того, что прививочная кампания в их регионе начинается только 4 января 2021 года. Об этом сообщает агентство DPA.
Министр по социальным делам и интеграции Баден-Вюртемберга Манфред Луха направил письмо на имя своей коллеги из соседнего региона Сабине Бэцинг-Лихтентелер, в котором выразил опасения, что может произойти "несбалансированное распределение" препарата, сообщает агентство.
Также он обратился к жителям Рейнланд-Пфальца с просьбой дождаться начала прививочной кампании в их регионе.
Отмечается, что прививочные пункты Баден-Вюртемберга не отказывали в вакцинации жителям соседнего региона.
В Германии, как и во многих других странах ЕС, 27 декабря официально началась вакцинация против COVID-19.
21 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило использование вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech в странах Евросоюза.
В ходе финальной стадии испытаний оценка эффективности вакцины BioNTech и Pfizer была повышена до 95 процентов. Компании также заявили, что рассчитывают произвести во всем мире до 1,3 миллиарда доз в 2021 году.
Некоторые страны заказали в несколько раз больше доз вакцины от COVID-19, чем им нужно
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