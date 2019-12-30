Шэрон Стоун заблокировали на популярном сайте знакомств

Фото: instagram.com/sharonstone

Страницу американской актрисы Шэрон Стоун на популярном сайте знакомств заблокировали из-за того, что остальные пользователи посчитали ее фейковой. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Я решила зайти на сайт знакомств и увидела, что они закрыли мой аккаунт. Некоторые пользователи сообщили, что сервис решил, что это могу быть не я", – написала актриса на своей странице в Twitter.

Позднее Стоун получила уведомление от администрации сервиса. В нем говорилось, что доступ к профилю звезды был закрыт по причине неоднократных жалоб со стороны пользователей. "Мы получили несколько сообщений о том, что ваш профиль был поддельным", – объяснили разработчики.

Ранее Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из культового фильма "Основной инстинкт". Это произошло во время получения награды "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.

