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02:35

BBC попросила Россию расследовать публикацию данных ее сотрудников

за рубежом

02:35

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Фото: AP/Frank Augstein

BBC обратилась к России с просьбой расследовать инцидент с публикацией личных данных сотрудников ее московского бюро. Об этом сообщил в субботу в глава Всемирной вещательной службы Джейми Энгас, передает ТАСС.

Ситуация с утечкой данных очень тревожит британскую корпорацию. Одной из главных ее забот, по словам Энгаса, является обеспечение безопасности своих сотрудников в Москве.

Сообщается, что британская вещательная корпорация подала официальную жалобу в МИД России. В документе подчеркивается, что список имен 44 сотрудников московского филиала BBC, опубликованный в сети 25 декабря неизвестным пользователем, имелся лишь в распоряжении российских властей.

Медиа-организация уточнила, что является независимой единицей, не имеющей влияния на политику британского правительства.

Ранее стало известно, что BBC начала поиск доказательств "вмешательства России" в протесты во Франции. Журналистка компании заявила российским коллегам, что ее "редакция требует крови" и потому она должна "найти углы", чтобы доказать причастность России к событиям в Париже.

21 декабря Роскомнадзор решил проверить материалы канала BBC World News, распространяемого на территории РФ, и интернет-изданий BBC на соответствие их материалов российским законам.

Британская радиовещательная корпорация BBC считает, что не нарушает законодательства России.

за рубежом

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