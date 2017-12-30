Посол России заявил о желании Трампа поладить с Москвой

30 декабря, 09:39
Фото: ТАСС/Сергей Карпов
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Дональд Трамп не отказался от желания поладить с Россией, сообщает ТАСС.
По его словам, такой вывод он сделал исходя из содержания разговоров между российским и американским лидерами.
При этом глава российской дипмиссии заметил, что с другой стороны, есть конкретные действия нынешней администрации США, которые осложняют российско-американские отношения.
Москва же, отметил посол, готова выстраивать отношения с Вашингтоном, несмотря на новую американскую Стратегию национальной безопасности, которая провозглашает Россию и Китай конкурентами США на мировой арене.
"Эта концепция вызывает сожаление, сожаление в контексте российско-американских отношений. Мы видим многие ущербные моменты в этой концепции. Но мы готовы работать и выстраивать отношения с Соединенными Штатами Америки, даже имея такую, я бы сказал, недружественную концепцию, коей является обновленная концепция национальной безопасности", – добавил дипломат.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: