Посол России заявил о желании Трампа поладить с Москвой

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Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Дональд Трамп не отказался от желания поладить с Россией, сообщает ТАСС.

По его словам, такой вывод он сделал исходя из содержания разговоров между российским и американским лидерами.

При этом глава российской дипмиссии заметил, что с другой стороны, есть конкретные действия нынешней администрации США, которые осложняют российско-американские отношения.

Москва же, отметил посол, готова выстраивать отношения с Вашингтоном, несмотря на новую американскую Стратегию национальной безопасности, которая провозглашает Россию и Китай конкурентами США на мировой арене.

"Эта концепция вызывает сожаление, сожаление в контексте российско-американских отношений. Мы видим многие ущербные моменты в этой концепции. Но мы готовы работать и выстраивать отношения с Соединенными Штатами Америки, даже имея такую, я бы сказал, недружественную концепцию, коей является обновленная концепция национальной безопасности", – добавил дипломат.