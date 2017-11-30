В пригороде Барселоны взорвался заминированный автомобиль. Один человек погиб.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, полиция не рассматривает вариант террористического акта. По мнению сотрудником правоохранительных органов, речь идет о сведении счетов среди представителей криминальных кругов.

По данным следствия, погибший был связан с борьбой криминальных кланов вокруг передела сфер влияния в индустрии проституции.

Ранее сообщалось о том, что в британском городе Пиннер прямо около рождественской ярмарки взорвался автомобиль. В настоящий момент на месте происшествия работает полиция и пожарные. Информации о пострадавших нет.