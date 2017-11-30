Аппарат по продаже биткойнов появился на Кипре

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Первый в истории Кипра аппарат по продаже биткойнов представила местная финансовая компания Hello Group. Одна машина установлена в городе Лимасол.

"Банкомат" позволяет всем приобрести криптовалюту легким и безопасным способом. Он напрямую связан с ведущими мировыми биржами, где ведут торговлю биткойном. Это обеспечивает получение наилучших курсов обмена.

Чтобы купить биткойн нужно просканировать QR-код своего электронного кошелька. Подробная инструкция по использованию аппарата еще не опубликована.

Аппарат установлен в одном из кафе в центре Лимасола, где часто отдыхают туристы и бизнесмены. Владельцы компании уверены, что с учетом темпов роста криптовалюты в мире, устройство будет пользоваться большой популярностью.

"Криптовалюта по-прежнему является относительно новой темой для Кипра, поэтому установка банкомата по продаже биткойнов обязательно привлечет внимание к этой быстрорастущей отрасли", – цитирует производителей аппарата ТАСС.

Ранее активно растущая криптовалюта биткойн потерпела резкое падение курса. С 11,4 тысячи долларов она упала до 9,2 тысячи. Причиной оказался сбой в работе биржи Coinbase. Специалисты площадки работают для устранения проблем.