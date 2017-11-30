Режим ЧС на Бали продлили до 10 декабря

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Власти индонезийского острова Бали продлили режим чрезвычайной ситуации в регионе до 10 декабря. Причиной послужило извержение вулкана, расположенного на самой высокой точке острова – горе Агунг.

Губернатор Бали Мэйд Мангку Пастике сообщил, что "в ближайшие дни сохраняется угроза серьезного выброса пепла". При этом закрылся аэропорт на соседнем острове Ломбок, пользующемся популярностью у туристов. Там рейсы приостановлены до 1 декабря.

Официальный представитель Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо отметил, что за сутки уже был зафиксирован выброс на высоту около двух километров. По данным ТАСС, в радиусе 10 километров от кратера сохраняется опасная зона. Эвакуированы 43 тысячи жителей прилегающих к ней районов. Всего же там находится около 100 тысяч человек.

Самолеты не прилетают в главный аэропорт острова с 27 ноября. Отмена рейсов коснулась от 50 до 100 тысяч человек. Запрет был снят с 29 ноября, но некоторые авиакомпании еще не возобновили полеты на Бали.