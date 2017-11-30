Российский посол указал на близость позиций США и России по КНДР

30 ноября, 08:18
Фото: ТАСС/Юрий Машков
Посол России в США Анатолий Антонов указал на схожесть позиций Москвы и Вашингтона по вопросу КНДР. Он также заявил о важности стратегического диалога между Штатами и РФ.
"Нас объединяет необходимость противодействия распространению оружия массового поражения, – цитирует посла РИА Новости. – РФ не поддерживает ядерный статус КНДР, вопрос может быть решен лишь через переговоры".
Анатолий Антонов прибыл в Калифорнию 29 ноября. Там до 3 декабря дипломат должен провести несколько встреч с экспертными и деловыми кругами.
Он также намерен осмотреть дипсобственность России в Сан-Франциско, однако посол уже сообщил, что Госдепартамент США отказывает ему в праве зайти на территорию бывшего консульства. Дипломат отметил, что отказ в доступе не обоснован.
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