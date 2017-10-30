США предупредили Россию о старте учений стратегических ядерных сил

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США предупредили Россию о начале учений стратегических ядерных сил "Глобальный гром" (Global Thunder), как того требует двустороннее соглашение. Об этом заявил официальный представитель Стратегического командования (STRATCOM) США Брайан Магуир.

Согласно положениям договора СНВ-3, Штаты и Россия должны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях, уточнил Магуир. Он добавил, что Китай, у которого тоже есть ядерное оружие, не проинформировали о маневрах. Это связано с тем, что у Вашингтона с Пекином нет соглашения, требующего такого уведомления, сообщает РИА Новости.

Представитель STRATCOM напомнил, что Global Thunder проводятся ежегодно. По его словам, сценарий учений предполагает различные стратегические угрозы для страны и задействует все возможности STRATCOM с участием подразделений в режиме реального времени. Будут отработаны возможности космических сил, систем наблюдения и разведки, систем глобального удара и средств противоракетной обороны, а также кибервозможности.

Учения проводятся для подготовки сил Минобороны США и оценки совместной оперативной готовности во всех сферах ответственности STRATCOM с особым акцентом на ядерную готовность, пояснил представитель командования.

В России также прошли комплексные учения стратегических ядерных сил, участие в которых верховный главнокомандующий президент Владимир Путин. Он произвел пуск четырех баллистических ракет.

Ранее в Москве раскритиковали планы Пентагона по созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара. По данным Минобороны России, в неядерном оснащении они должны решать те же задачи, которые сегодня возложены на стратегические ядерные силы.

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