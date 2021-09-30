Подпольный крематорий обнаружили в Мексике

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Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell
Подпольный крематорий с останками людей нашли полицейские в районе Нуэво-Ларедо в штате Тамаулипас в Мексике. Поиски были организованы 1 июля после того, как без вести пропали 100 человек, сообщает сайт "Комсомольской правды".
По информации властей, речь идет о водителях грузовиков и таксистах, пропавших на трассе между городами Монтеррей и Нуэво-Ларедо. Однако пока точно не установлено, что останки принадлежат им.
Ранее заместитель министра внутренних дел Мексики Алехандро Энсинас сообщал, что за 2 года было найдено почти 1,4 тысячи тайных захоронений с 2 290 останками людей. По состоянию на январь 2020 года в Мексике пропали 61 тысяча человек.
До этого в Ленобласти обнаружили частную подземную тюрьму с замаскированной печью. В подземной тюрьме также были камеры с двухъярусными кроватями, умывальниками и унитазами.
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