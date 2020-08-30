Более 50% ливанцев могут испытывать нехватку продовольствия к концу года – ООН

17:01
Фото: ТАСС/Zuma
Из-за последствий взрыва в порту Бейрута и других проблем в стране больше половины населения Ливана не смогут удовлетворять основные потребности в продовольствии к концу текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на ООН.
"Мощный взрыв уничтожил значительную часть порта Бейрута, который являлся главным логистическим пунктом ввоза товаров в страну. Также ливанский фунт был обесценен на 78%. В стране произошел резкий рост бедности и увеличился уровень безработицы. Из-за всего вышеперечисленного более чем половина населения страны рискует не удовлетворить свои основные продовольственные потребности к концу этого года", – говорится в докладе Экономической и социальной комиссия ООН.
Взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Предварительная экспертиза показала, что трагедия случилась из-за детонации 2 750 тонн аммиачной селитры, которая хранилась на одном из кораблей.
Погибли более 170 человек, порядка шести тысяч ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тысяч местных жителей. Пострадали не менее восьми тысяч зданий. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что ущерб от взрыва оценивается примерно в 15 миллиардов долларов.
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