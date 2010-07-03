Выбрано место проведения "Евровидения-2020"

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"Евровидение" в 2020 году проведут в голландском Роттердаме, сообщает организационный комитет конкурса.

Как заявил исполнительный продюсер мероприятия Ситсе Баккер, это город с особой историей. Площадкой песенного состязания станет зал Ahoy. По мнению организаторов, он подходит лучше всего для производства с использованием самых современных технологий трех телешоу с аудиторией в 180 миллионов зрителей.

"Евровидение – 2019" проходило в Израиле. В конкурсе участвовали исполнители из 26 стран. Первое место завоевал Дункан Лоуренс из Нидерландов, набравший 492 балла. Сергей Лазарев, представлявший Россию, получил третье место.

Амстердам конкурс будущего года принимать отказался. В столице Нидерландов заняты все подходящие арены.

За право принять мероприятие боролись также Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Власти Гааги и Бреды заявили, что не будут участвовать в борьбе.

Полуфиналы "Евровидения" состоятся 12 и 14 мая 2020 года, финал запланирован на 16 мая.