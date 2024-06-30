РИА Новости: на Украине неизвестные подожгли еще три автомобиля военных

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Неизвестные подожгли три автомобиля военных в Изюме Харьковской области и в Одессе на Украине. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

"В городе Изюм в 3:00 подожгли сразу два военных автомобиля, а именно джип Great Wall и грузовик MAN. Пожар ликвидировали через 40 минут, автомобили сгорели полностью. Еще один случай поджога зафиксирован в Одессе. Там подожгли автомобиль Nissan, который принадлежал военному", – указано в сообщении.

По данным украинских СМИ, в стране начались поджоги автомобилей военных, которые граждане принимают за транспорт сотрудников военкоматов.

Ранее в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины сообщили, что не меньше 45 человек погибли, пытаясь пересечь границу и избежать мобилизации. Пограничники неоднократно находили тела в реках и горах на границе с Евросоюзом. Только в мае 2024 года при попытке переплыть пограничную реку Тису погибли 10 человек, указали в ведомстве.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об ужесточении мобилизации в апреле. Так, украинцы обязаны в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или сотрудников военкомата.