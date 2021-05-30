Разведка Британии считает правдоподобной утечку COVID-19 из лаборатории – СМИ

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Разведка Великобритании теперь считает правдоподобной версию об утечке коронавируса из лаборатории в Ухани. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Sunday Times.
Отмечается, что изначально западные разведки, включая британскую, считали эту версию маловероятной, но теперь в Соединенном Королевстве переоценили свои позиции по этому вопросу.
Помимо этого, газета приводит также мнение источника в американской разведке, который обеспокоен тем, что если причину возникновения COVID-19 не найдут, то пандемия может случиться еще раз.
Ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что обнаружили доказательства искусственного происхождения коронавируса. По мнению исследователей, китайские ученые разработали вирус в одной из лабораторий в Ухане, после чего попытались скрыть это.
В свою очередь бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что ни одна из версий происхождения коронавируса не может быть доказана до тех пор, пока не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию.
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