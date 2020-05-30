В NASA рассказали о возможном переносе запуска корабля Crew Dragon

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Запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX могут вновь отложить. Об этом сообщил директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.

По его словам, перенос может произойти из-за плохих погодных условий.

"Проведем повторную оценку (завтра – Прим. Ред.) утром", – написал Брайденстайн в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что окончательное решение о переносе запуска еще не принято. При этом в официальном блоге управления появилась информация, что компания SpaceX запросила возможность резервного запуска 2 июня.

В пятницу Брайденстайн сообщал, что шансы на благоприятные условия для запуска корабля составляют 50 процентов.

Ранее старт Crew Dragon был отложен 27 мая. Причиной изменений также стали погодные условия. Сообщалось, что новая попытка запуска корабля может быть предпринята 30 мая в 22:22 по московскому времени.