Загадочная болезнь делает медведей в США добрыми, а затем убивает

Фото: depositphotos/LuaAr

Медведей в Калифорнии и Неваде поражает неизвестная болезнь, которая делает их дружелюбными, но наносит непоправимый вред здоровью. Об этом сообщает "Газета.ru".

Отмечается, что первые сведения о заболевании появились в 2014 году. За последний год в Калифорнии были зафиксированы как минимум четыре таких случая. Симптомы включают в себя вялость, снижение массы тела, дрожь, наклон головы и дружелюбность к людям, которую эксперты сравнивают с собачьей. Так, в 2019 году медвежонок подошел к сноубордисту и устроился около него, а осенью минувшего года молодой медведь, которого люди угостили едой, спокойно забрался в багажник их машины.

Обследование животных продемонстрировало, что они страдали от энцефалита. Большая часть зверей погибла, остальных усыпляли по состоянию здоровья.

Уточняется, что энцефалит может возникать по различным причинам, включая вирусные инфекции, однако специалисты до сих пор не установили, что привело медведей к такому состоянию.

Ранее сообщалось, что медведь занял приготовленную ванну на террасе дома в штате Теннесси. Хозяин жилища планировал погреться в теплой воде на закате, набрал ванну и отошел за чашкой кофе. Но, когда вернулся, увидел, что его место занял неожиданный гость.