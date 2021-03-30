Странный пост американских военных в Twitter напугал читателей

Фото: twitter.com/us_stratcom

Странное сообщение в официальном Twitter-аккаунте Стратегического командования армии США напугало пользователей. Пост представляет собой хаотичный набор букв. поэтому читатели бурно среагировали на него. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что послание перепостили как минимум 11 тысяч раз, прежде чем оно было удалено. Некоторые читатели решили, что это послание для инопланетян. Другие же предположили, что по клавиатуре могла пройтись кошка. Кроме того, пользователи отметили, что это может быть сигнал о начале ядерной войны.

Позже в аккаунте появился пост с извинениями "за возникшую неразбериху", но вскоре и он был удален. Подписчики решили, что Стратегическое командование США не может извиняться за такие странные сообщения и у них правда что-то пошло не по плану.

Позже стало известно, что пост написал ребенок, которого менеджер Twitter-аккаунта оставил без присмотра.

Ранее пользователи Google Translate увидели, что алгоритм дает разный перевод идентичных фраз с именами мировых лидеров. Так, предложение "Biden changed for bad" платформа переводит как "Байден изменился к лучшему", чего не сказать об аналогичной фразе с Владимиром Путиным.