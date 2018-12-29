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29 декабря, 19:21

В Канаде разыграли "новогодний" джекпот в 29 млн долларов

за рубежом происшествия

29 декабря, 19:21

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Фото: АР/Roberto Pfeil

В Канаде разыграли "новогодний" джекпот национальной лотереи Lotto Max. Его размер достигает 39,5 миллиона канадских долларов (29 миллионов долларов США). Об этом сообщили в компании OLG, которая и проводит розыгрыш лотереи.

Известно, что счастливый билет приобрел кто-то в провинции Британская Колумбия, передает ТАСС. По правилам национальных лотерей Канады, чтобы получить свой приз, победитель должен предъявить выигрышный квиток. Имя счастливчика станет достоянием общественности.

На прошлых выходных в Канаде также разыграли "рождественский" джекпот в размере 60 миллионов канадских долларов. Это чуть более 44 миллионов долларов США. Деньги выиграл житель провинции Онтарио.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 миллионов канадских долларов (почти 50 миллионов долларов США) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года.

А в ноябре 2018 года американец Роберт Стюарт за один день выиграл в лотерею пять миллионов, 500 и 100 долларов. Он купил лотерейные билеты ради развлечения уже не в первый раз, а когда понял, что сорвал джекпот, сначала не поверил в это и даже обратился к сотруднику лотереи.

за рубежом происшествия

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