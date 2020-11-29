Военная из США погибла на авиабазе в ОАЭ

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Американская военнослужащая погибла на авиабазе в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет РИА Новости.

Как проинформировали в министерстве обороны США, смерть девушки не связана с боевыми действиями. 30-летняя капитан Киллиан Лели стала жертвой ДТП на авиабазе Аль-Дафра.

Причина случившегося на данный момент неизвестна.

Ранее в Армении обнаружили тело российского военного. Сообщалось, что труп нашел сослуживец погибшего.

23 ноября российский офицер пострадал при взрыве мины в Нагорном Карабахе. Инцидент случился в районе села Мадагиз, где группа российских миротворцев осуществляла поиски тел погибших в боях.

В результате взрыва боеприпаса погиб азербайджанский военный, еще четыре сотрудника министерства чрезвычайных ситуаций Нагорно-Карабахской Республики пострадали. Сообщалось, что российского офицера доставили в госпиталь в Баку.