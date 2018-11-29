В Таллине вандалы осквернили мемориал жертвам коммунизма

В Таллине неизвестные вандалы осквернили мемориал жертвам коммунизма. Об этом сообщили в Эстонском институте исторической памяти.

"На черных гранитных стена памятника, где расположены таблички с именами жертв коммунистического режима, появились царапины и наброски каких-то рисунков. Институт обратился в полицию с просьбой установить личности и привлечь ответственности лиц, совершивших акты вандализма на территории мемориала", – говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Мемориал, строительство которого обошлось в шесть миллионов евро, был открыт 23 августа 2018 года на холме Маарьямяги в Таллине. На памятнике выгравированы имена 22 тысяч эстонцев, погибших в ходе репрессий с начала оккупации, как заявляют эстонские власти, страны Советским Союзом в 1940 году и до смерти Сталина в 1953 году.

Мемориал состоит из двух частей. Первая называется "Путь" и ее образуют две черные стены, на которых нанесены имена погибших эстонцев. Во второй части разбит сад фруктовых деревьев.

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