Порошенко анонсировал испытания новейшей военной 3D-техники

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Испытания 3D-радара 80К6Т планирует провести государственный оборонный концерн Украины. О предстоящих тестах сообщил президент страны Петр Порошенко.

"Государственный концерн "Укроборонпром" готовит к испытаниям 3D-радар 80К6Т. Этот радар может обнаруживать объекты в воздухе на расстоянии до 500 километров, обновляя данные каждые пять секунд, и сопровождать цели со сверхвысокой точностью", – цитирует главу государства "Газета.ру".

Как уточнил Порошенко, радар может использоваться вместе со всеми зенитно-ракетными комплексами Украины.

Ранее сообщалось, что Белый дом предложил выделить Украине 47 миллионов долларов на вооружение. Мера должна способствовать сдерживанию "пророссийски настроенных" сепаратистов на территории страны.