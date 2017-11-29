CNN бойкотирует новогодний прием для журналистов в Белом доме

29 ноября, 10:32
Фото: ТАСС/Jaap Arriens
Телекомпания CNN не придет на новогодний прием для СМИ в Белом доме из-за несогласия с риторикой лидера страны Дональда Трампа.
В компании считают неуместным посещать мероприятие, так как полагают, что президент посягает на свободу прессы. Однако съемочная группа CNN на празднике будет, но только на случай появления новостных поводов, сообщает "Газета.ру". Состоится прием 1 декабря.
Трамп пока не отреагировал на бойкот. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс выразила радость по поводу решения телекомпании. "Рождество приходит рано! Наконец-то хорошие новости от CNN!" – написала она в своем микроблоге в Twitter.
Президент США неоднократно критиковал американские СМИ. По его мнению, они публикуют непроверенные данные о деятельности администрации Трампа. В частности, недовольство американского лидера коснулось, в частности, телеканала CNN и газеты The New York Times.
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