Минимум два человека стали жертвами взрыва в Йемене

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Два человека стали жертвами взрыва в Йемене, еще трое находятся в критическом состоянии. Инцидент произошел у здания министерства финансов в городе Аден на юге страны. Взрыв сильно повредил здание ведомства и соседние дома.

Местные жители рассказали что в районе происшествия были слышны звуки выстрелов. За атаку не взяла на себя ответственность ни одна из действующих в регионе группировок, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Вероятно, взрывчатку разместили в машине, припаркованной в квартале Хор Максар.

Ранее произошел крупный теракт на севере Синайского полуострова в Египте. 24 ноября террористы устроили взрыв на территории мечети, а затем расстреляли выбегавшую оттуда толпу. Жертвами инцидента стали по меньшей мере 300 человек, еще более 128 – получили ранения.