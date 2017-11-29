Посольство РФ ответило на критику Госдепа в адрес закона о СМИ-иноагентах

29 ноября, 06:44
Фото: ТАСС/imago stock&people
Посольство России в Вашингтоне ответило на критику представителя госдепартамента США Хезер Науэрт в адрес нового закона РФ о статусе иностранного агента для СМИ. В заявлении говорится, что США ведет политику двойных стандартов.
"Видимо, в Вашингтоне по-прежнему считают возможным подвергать российские СМИ агрессивным нападкам, выдвигать против них беспочвенные и абсурдные обвинения. А в ответ ожидают от России готовности создавать американским СМИ максимально комфортные условия работы. Так и не поняли, что подобная логика действий в отношении России бесперспективна", – цитирует ТАСС комментарий посольства РФ.
Кроме этого, в ведомстве отметили, что такое высказывание представителя госдепартамента является примером двойных стандартов и попыткой перевернуть все с ног на голову в теме иностранных агентов. Здесь же подчеркивается, что новый закон был разработан после того, как американская сторона проигнорировала многочисленные предупреждения не предпринимать ограничительных мер в отношении российских СМИ в США.
"Обратили внимание на выраженную Госдепом озабоченность относительно намерения Минюста России отслеживать и блокировать "интернет-активность определенной направленности". Отметим, что в оригинале речь идет об "информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, информационных материалах иностранной или международной НПО, деятельность которой признана нежелательной на территории России", – говорится в заявлении.
В посольстве также добавили, что предложенную Вашингтоном "игру с нулевым результатом" еще можно остановить. Правда, начать нужно с первопричины – преследования российских СМИ в США.
Ранее сообщалось, что госдепартамент США раскритиковал российский закон о статусе иностранного агента для СМИ. По мнению Хезер Науэрт, он является угрозой свободе прессы и нарушает права человека в России.
"Новый российский закон, который позволяет министерству юстиции называть СМИ иностранными агентами и осуществлять контроль над их работой и блокировать определенную деятельность в интернете, представляет очередную угрозу свободе прессы в России", – заявила представитель госдепартамента США.
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