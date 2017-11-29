Трамп и Мун Чжэ Ин заявили об угрозе всему миру со стороны КНДР

Фото: ТАСС/DPA/Olivier Douliery

Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудили по телефону запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР. Лидеры обеих стран уверены, что Северная Корея представляет серьезную угрозу всему миру.

"Оба лидера подчеркнули серьезную угрозу, которую КНДР представляет не только для США и Республики Корея, но и для всего мира", – цитирует "Газета.ru" сообщение Белого дома.

Кроме того, во время переговоров Трамп и Мун Чжэ Ин решительно осудили безрассудную кампанию Северной Кореи по разработке баллистической и ядерной программ, а также обговорили возможный ответ на действия КНДР.

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты, которая, по информации министерства обороны Японии, пролетела около 1 тысяч километров и упала в 250 километрах от префектуры Аомори.