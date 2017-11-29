Тиллерсон рассказал о противодействии США и ЕС "российской агрессии"

29 ноября, 01:34
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США и Европа противодействуют "российской агрессии" с помощью совместной санкционной политике. Он также отметил, что антироссийские санкции останутся в силе, пока не будут выполнены Минские соглашения.
Как сообщает РИА Новости, такое заявление Рекс Тиллерсон сделал во время выступления в Научно-исследовательском центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне.
"Россия решила нарушить суверенитет крупнейшей страны Европы… США и Европа стоят плечом к плечу с 2014 года, противодействуя этой российской агрессии с помощью совместной санкционной политики", – цитирует агентство слова госсекретаря.
Кроме этого, Рекс Тиллерсон отметил, что процесс налаживания нормальных отношений начнется только в том случае, если Россия полностью восстановит полный суверенитет и территориальную целостность Украины, а также выполнит "свои обязательства в рамках "Минска". В противном случае антироссийские санкции останутся в силе.
"Позвольте мне пояснить: санкции, связанные с минскими договоренностями, будут сохраняться до тех пор, пока Россия не отменит те действия, которые вызвали наложение санкций", – подчеркнул глава госдепа.
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