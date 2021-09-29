Лукашенко пообещал не оставлять безнаказанным убийство сотрудника КГБ

Фото: телеграм-канал Baza

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что убийство сотрудника КГБ не останется безнаказанным. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт агентству "БелТА".

По ее словам, Лукашенко мгновенно получил информацию о произошедшем.

"Сразу поручил разобраться буквально посекундно – не все детали были известны. Первым делом было поручено оказать всяческую поддержку и помощь семье", – отметила Эйсмонт.

На вопрос о реакции Лукашенко на произошедшее пресс-секретарь процитировала главу государства: "Безнаказанным это не останется".

Эйсмонт также добавила, что президент соболезнует семье погибшего.

В свою очередь, генеральный прокурор страны Андрей Швед заявил о радикализации деятельности лиц, которые посягают на конституционный строй государства.

"Это беспрецедентный случай. Мы неоднократно говорили о том, что идет радикализация действий со стороны лиц, которые посягают на суверенитет нашего государства, общественную безопасность, конституционный строй", – сказал Швед в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Он подчеркнул, что такие случаи подталкивают правоохранителей к большей консолидации, концентрации усилий и активизации работы по пресечению таких преступлений. Швед добавил, что прокуратура будет делать все необходимое, чтобы эти действия были жесткими и решительными, но в то же время оставались в рамках закона.

Ранее сообщалось, что сотрудник КГБ погиб в Минске при проведении антитеррористической операции. Правоохранители отрабатывали адреса, где могли находиться причастные к террористической деятельности лица. В одной из квартир мужчина открыл огонь по сотрудникам комитета госбезопасности.