Лукашенко пообещал не оставлять безнаказанным убийство сотрудника КГБ

13:14
Фото: телеграм-канал Baza
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что убийство сотрудника КГБ не останется безнаказанным. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт агентству "БелТА".
По ее словам, Лукашенко мгновенно получил информацию о произошедшем.
"Сразу поручил разобраться буквально посекундно – не все детали были известны. Первым делом было поручено оказать всяческую поддержку и помощь семье", – отметила Эйсмонт.
На вопрос о реакции Лукашенко на произошедшее пресс-секретарь процитировала главу государства: "Безнаказанным это не останется".
Эйсмонт также добавила, что президент соболезнует семье погибшего.
В свою очередь, генеральный прокурор страны Андрей Швед заявил о радикализации деятельности лиц, которые посягают на конституционный строй государства.
"Это беспрецедентный случай. Мы неоднократно говорили о том, что идет радикализация действий со стороны лиц, которые посягают на суверенитет нашего государства, общественную безопасность, конституционный строй", – сказал Швед в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Он подчеркнул, что такие случаи подталкивают правоохранителей к большей консолидации, концентрации усилий и активизации работы по пресечению таких преступлений. Швед добавил, что прокуратура будет делать все необходимое, чтобы эти действия были жесткими и решительными, но в то же время оставались в рамках закона.
Ранее сообщалось, что сотрудник КГБ погиб в Минске при проведении антитеррористической операции. Правоохранители отрабатывали адреса, где могли находиться причастные к террористической деятельности лица. В одной из квартир мужчина открыл огонь по сотрудникам комитета госбезопасности.
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