Блогер Мел Томпсон скончалась в возрасте 35 лет

Фото: instagram.com/mel.thomp

Популярная блогер из США Мел Томпсон скончалась в возрасте 35 лет. О смерти сообщил ее супруг Паффин Томпсон.

"Я скучаю по ней и всегда буду ее любить. Она была опорой нашей семьи. Дети разговаривали с ней без остановки, она всегда шла с ними на контакт и помогала решать разные проблемы", – написал супруг в Instagram, дополнив пост семейными фотографиями.

О причинах смерти Мел Томпсон не сообщается. По информации иностранных СМИ, она страдала от синдрома Элерса – Данлоса, провоцирующего повышенную растяжимость кожи.

Томпсон снимала видео о красоте и макияже для канала на YouTube.

Ранее скончался звезда TikTok 19-летний Энтони Барахас. Он умер от ранений, полученных при стрельбе в городе Корона, штат Калифорния.