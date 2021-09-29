Блогер Мел Томпсон скончалась в возрасте 35 лет

09:53
Фото: instagram.com/mel.thomp
Популярная блогер из США Мел Томпсон скончалась в возрасте 35 лет. О смерти сообщил ее супруг Паффин Томпсон.
"Я скучаю по ней и всегда буду ее любить. Она была опорой нашей семьи. Дети разговаривали с ней без остановки, она всегда шла с ними на контакт и помогала решать разные проблемы", – написал супруг в Instagram, дополнив пост семейными фотографиями.
О причинах смерти Мел Томпсон не сообщается. По информации иностранных СМИ, она страдала от синдрома Элерса – Данлоса, провоцирующего повышенную растяжимость кожи.
Томпсон снимала видео о красоте и макияже для канала на YouTube.
Ранее скончался звезда TikTok 19-летний Энтони Барахас. Он умер от ранений, полученных при стрельбе в городе Корона, штат Калифорния.
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