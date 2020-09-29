Мининформации Белоруссии объявило о приостановке работы издания tut.by

29 сентября, 20:18
Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Министерство информации Белоруссии приостановило на три месяца выпуск сетевого издания tut.by. Об этом сообщает ТАСС.
"Приказом министерства информации от 29 сентября 2020 года выпуск сетевого издания tut.by приостанавливается с 1 октября 2020 года до 30 декабря 2020 года", – рассказали в ведомстве.
По версии министерства, портал получил четыре предупреждения в период с 7 августа по 15 сентября. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что они были оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством республики.
Кроме того, в министерстве информации объяснили, что орган государственного управления в сфере массовой информации может предъявить в суд иск о прекращении выпуска СМИ. Основанием станут предупреждения либо юрлицу, либо учредителю издания.
После президентских выборов в Белоруссии начались акции протеста. В среду, 23 сентября, после инаугурации Александра Лукашенко протестные настроения усилились. Вышедших на улицы граждан разгоняли с использованием водометов.
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