Порошенко отреагировал на встречу Путина с Трампом

Киев впервые не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа 28 июня на саммите G20, написал экс-президент Украины Петр Порошенко в Facebook. Он назвал это тревожным звонком.
По словам Порошенко, за последние пять лет "никому и в голову не пришло" вести переговоры с РФ без Украины. Он подчеркнул, что раньше перед любыми контактами с Москвой партнеры США согласовывали позицию с Киевом.
"Отсутствие звонка – это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти", – заявил он.
Путин и Трамп провели встречу в рамках саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке. Переговоры длились 1,5 часа. Американский президент подчеркнул, что они с Путиным многого достигли. Дональд Трамп назвал Владимира Путина "прекрасным парнем", а состоявшуюся накануне встречу "отличной".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на переговорах было обозначено намерение говорить по острым вопросам. Глава МИД Сергей Лавров также добавил, что лидеры двух государств настроены на дальнейшее развитие диалога, однако признал, что позиции Москвы и Вашингтона "далеко не идентичны".
Саммит G20 проходит в Осаке 28–29 июня. Мероприятие посетили также представители Испании, Сингапура, Таиланда, Египта, Сенегала, Чили, Вьетнама и Нидерландов.
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