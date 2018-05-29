Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая 2018, 11:10

В мире

Ураган "Альберто" ослаб до тропической депрессии

Фото: ТАСС/ Zuma/Noaa

Ураган "Альберто" потерял свою силу, превратившись в тропическую депрессию – самую низкую штормовую категорию. Фронт все еще несет с собой ливневые осадки, сообщает "Газета.ру".

Ранее стихия прошлась по Северной Каролине, став причиной гибели двух журналистов. Они снимали сюжет о непогоде, когда на их внедорожник упало дерево. Чрезвычайное положение в связи с приближением урагана объявили в штате Алабама.

В Атлантике начался сезон ураганов."Альберто" стал первым стихийным бедствием из 16 предстоящих региону. Синоптики отмечают, что сезон будет достаточно спокойным. До прихода в США "Альберто" прошелся по островам в Карибском бассейне.

за рубежом погода

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика