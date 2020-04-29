Премьер Чехии не считает необходимым высылку российского посла

08:29
Фото: ТАСС/Zuma
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что нынешнее состояние российско-чешских отношений не требует высылки российского посла из Чехии, передает РИА Новости.
Он отметил, что положение, сложившееся в общении с Москвой, он обсуждал 28 апреля с главой МИД Томашом Петршичеком. Бабиш отметил, что именно он занимается вопросами отношений с Россией. Кроме того, он рассказал, что дискуссия по поводу общения между Прагой и Москвой состоялась в ходе разговора между ним и президентом Чехии Милошом Земаном.
Возникшее напряжение в российско-чешских отношениях стало результатом слухов, гулявших в местных СМИ. Согласно им, в России приняли решение отравить чиновников, ответственных за принятие решения по памятнику маршалу Коневу и переименованию площади перед российским посольством в память о Борисе Немцове.
Информацию, представленную в чешских СМИ, опровергли как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, так и глава МИД Сергей Лавров, а также официальный представитель ведомства Мария Захарова. Бабиш также прокомментировал эти слухи, подчеркнув, что Чехия является суверенным государством, которое не допустит внешнего влияния со стороны более влиятельных держав.
"Недопустимо – если это правда – чтобы некое другое государство проводило здесь акции против наших граждан", – отметил Бабиш.
Представитель Службы безопасности и информации Чехии Ладислав Штих, в свою очередь, заявил, что в ведомстве данную ситуацию рассматривают как очень серьезную.
27 апреля Петршичек рассказал, что Чехия настроена вести переговоры по поводу инцидента, связанного со сносом памятника маршалу Коневу в Праге. Глава МИД отметил, что власти готовы рассматривать вопрос передачи монумента России.
Песков, комментируя происшествие, подчеркнул, что в Кремле пожелали бы видеть памятник восстановленным на том месте, где он был.
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