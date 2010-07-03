Через Тайваньский пролив прошли два эсминца США

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Американские эсминцы William P. Lawrence и Stethem прошли через Тайваньский пролив, который разделяет материковый Китай и остров Тайвань. Об этом сообщает News.ru.

Как заявили представители Тихоокеанского флота ВМС США, проход военных кораблей в этом районе показывает приверженность американской стороны свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону.

Отмечается, что тем же путем 25 марта проследовали эсминец Curtis Wilbur и быстроходный патрульный катер Bertholf. В тот раз Китай сделал представление Соединенным Штатам.

В середине апреля корабли Черноморского флота установили слежение за американским эсминцем Ross. Уже при заходе в акваторию корабль взяли под постоянное наблюдение береговые радиотехнические средства флота.