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В мире

17:10

Замужняя женщина наняла "мужчину для объятий" за 80 долларов в час

за рубежом

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

В США замужняя женщина наняла профессионального "мужчину для объятий" за 80 долларов в час, сообщает The Sun.

Она рассказала, что ей пришлось на некоторое время покинуть своего супруга, чтобы продолжить актерскую карьеру в Нью-Йорке. Однако вскоре она начала испытывать нехватку прикосновений, в связи с чем обратилась в специальную службу, где смогла нанять "мужчину для объятий".

"Многие люди считают это странным, так как я замужем", – рассказала американка.

При этом, по ее словам, ее не интересовало мнение других, так как ей нравится чувство привязанности, возникающее во время объятий. Это также помогает ей чувствовать себя человеком.

Американка призналась, что ее муж был не против. Мужчина рассказал, что у них моногамные отношения и такие объятия не мешают паре.

Психолог Александр Шахов ранее рассказал о правильном распределении мужских и женских обязанностей в отношениях. Эксперт предложил составлять списки, которые позволят паре сосуществовать.

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