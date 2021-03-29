Новую мутацию коронавируса обнаружили в Чехии

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В чешской лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно обнаружили мутацию коронавируса, которая не была прежде зарегистрирована. Об этом заявил глава лаборатории Омар Шеры, сообщает News.ru.

"Речь идет о мутации так называемого Spike-протеина. Это характерный протеин, проявляющийся на поверхности вируса SARS-CoV-2. Именно на противодействие ему нацелены используемые ныне вакцины", – сообщил эпидемиолог.

По словам специалиста, новая мутация не страшнее "британского" варианта коронавируса.

Минздрав Индии ранее заявил об обнаружении в стране нового штамма коронавируса с двойной мутацией.

Тем временем американские исследователи из Бостонской детской больницы установили, как мутации коронавируса в "британском", "южноафриканском" и "бразильском" вариантах влияют на его заразность.

Специалисты обнаружили, что мутация D614G делает шип более стабильным по сравнению с исходным вирусом SARS-CoV-2.

