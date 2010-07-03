Письма Эйнштейна о страданиях евреев и безумии Гитлера ушли с молотка

Личные письма физика-теоретика, лауреата Нобелевской премии Альберта Эйнштейна, в которых он высказывается по поводу "безумия Гитлера", проданы с молотка на аукционе Nate D. Sanders.
На торгах были представлены пять писем. В трех из них (датируемых 1934, 1939 и 1921 годами) ученый высказывается о политике основателя тоталитарной диктатуры Третьего рейха Адольфа Гитлера.
Письмо 1939 года доктору Морису Ленцу, которое представляет наибольшую ценность из-за эмоциональных высказываний Эйнштейна, продано за 134,344 тысячи долларов.
"Сила сопротивления, которая позволяла еврейскому народу выжить в течение тысячелетий, была в значительной степени основана на традициях взаимопомощи. В эти годы страданий наша готовность помогать друг другу подвергается особенно серьезным испытаниям", – приводится текст сообщения на сайте аукционного дома.
Ранее сообщалось, что письмо Эйнштейна, в котором ученый говорит о своих религиозных убеждениях, продали на аукционе Christie's почти за три миллиона долларов. Свое письмо он адресовал немецкому философу Эриху Гуткинду. В письме ученый назвал Библию "собранием почитаемых, но все же достаточно примитивных легенд".
А в ноябре 2018 года на торги в Иерусалиме выставили пророческое письмо, в котором ученый предсказывает будущее нацистской Германии. Послание было написано ученым после того, как правые экстремисты убили друга Эйнштейна, министра иностранных дел Веймарской республики еврейского происхождения Вальтера Ратенау.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.