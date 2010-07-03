Письма Эйнштейна о страданиях евреев и безумии Гитлера ушли с молотка

Личные письма физика-теоретика, лауреата Нобелевской премии Альберта Эйнштейна, в которых он высказывается по поводу "безумия Гитлера", проданы с молотка на аукционе Nate D. Sanders.

На торгах были представлены пять писем. В трех из них (датируемых 1934, 1939 и 1921 годами) ученый высказывается о политике основателя тоталитарной диктатуры Третьего рейха Адольфа Гитлера.

Письмо 1939 года доктору Морису Ленцу, которое представляет наибольшую ценность из-за эмоциональных высказываний Эйнштейна, продано за 134,344 тысячи долларов.

"Сила сопротивления, которая позволяла еврейскому народу выжить в течение тысячелетий, была в значительной степени основана на традициях взаимопомощи. В эти годы страданий наша готовность помогать друг другу подвергается особенно серьезным испытаниям", – приводится текст сообщения на сайте аукционного дома.

Ранее сообщалось, что письмо Эйнштейна, в котором ученый говорит о своих религиозных убеждениях, продали на аукционе Christie's почти за три миллиона долларов. Свое письмо он адресовал немецкому философу Эриху Гуткинду. В письме ученый назвал Библию "собранием почитаемых, но все же достаточно примитивных легенд".

А в ноябре 2018 года на торги в Иерусалиме выставили пророческое письмо, в котором ученый предсказывает будущее нацистской Германии. Послание было написано ученым после того, как правые экстремисты убили друга Эйнштейна, министра иностранных дел Веймарской республики еврейского происхождения Вальтера Ратенау.