Кремль не ставил условий для ввода миротворцев ОДКБ – Токаев

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Кремль не выдвигал предварительных условий для ввода миротворцев ОДКБ в Казахстан. Об этом заявил президент Республики Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "Хабар 24".

Он напомнил, что Россия для Казахстана является союзным государством.

"Я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным – а их было немало, они были продолжительные – относительно того, что мы потом рассчитаемся, естественно, не было", – подчеркнул Токаев.

По его словам, миротворцы ОДКБ не произвели ни одного выстрела. Он рассказал, что привлечение миротворцев было исполнено в соответствии с договорными документами этой организации.

"С самого начала была достигнута договоренность, что этот контингент будет выполнять функции обеспечения, то есть охрану стратегических объектов", – заключил глава Казахстана.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой оказать помощь в вопросе стабилизации обстановки внутри страны, после чего организация приняла решение направить в республику миротворческие силы.

13 января миротворцы начали передачу охраняемых объектов Казахстана республиканским правоохранительным органам, а также подготовку к возвращению в пункты постоянного базирования.

